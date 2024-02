Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Müllcontainer brennen - Einbrecher festgenommen

Lüdenscheid (ots)

Am Donnerstagabend brannten an der Schlittenbacher Straße mehrere Abfallcontainer. Ein vorbeikommender Pkw-Fahrer sah die Flammen aus den Behältern schlagen und informierte die Feuerwehr. Das Feuer zerstörte nicht nur die öffentlichen Behälter, sondern auch zwei kleine, private Mülltonnen. Eine Nahbereichsfahndung der Polizei nach der möglichen Verursacherin oder dem Verursacher verlief negativ.

Mehrere Männer sind heute (Freitag-) Morgen in ein Wohn- und Fabrikgebäude an der Kölner Straße eingebrochen. Die Polizei konnte auf dem Pausenhof der Westschule einen Tatverdächtigen festnehmen. Gegen 3.40 Uhr begann der Hund der Bewohner zu bellen. Die vernahmen nun auch deutlich hörbare Geräusche aus den Büroräumen im Haus und riefen die Polizei. Aus dem Fenster konnten die Bewohner sehen, wie drei Männer über das Dach kletterten und in Richtung Westschule flüchteten. Polizeibeamte umstellten das Tatobjekt und durchsuchten das Außengelände der Westschule. Auf dem Schulhof entdeckten die Beamten eine Person mit Handschuhen und Diebesgut. Er weigerte sich, sich hinzulegen. Die Beamten überwältigten ihn gegen seinen Widerstand und nahmen den 47-jährigen Mann ohne festen Wohnsitz in Deutschland vorläufig fest. Ein Polizeibeamter erlitt leichte Verletzungen. Die Ermittlungen laufen nun wegen eines besonders schweren Falls des Bandendiebstahls sowie Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte. Der Tatverdächtige soll heute im Laufe des Tages einem Haftrichter vorgeführt werden. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell