POL-UN: Kamen - Bürgersprechstunde des Bezirksdienstes mit den Polizeihauptkommissaren Marc Westerhoff und Helmut Fietz

Bergkamen (ots) - Ein unbekannter Täter ist zwischen Mittwoch (04.12.2024), 13.00 Uhr und Donnerstag (05.12.2024), 11.45 Uhr in ein Einfamilienhaus am Gladiolenweg in Bergkamen-Overberge eingedrungen. In dem Wohnhaus durchsuchte er sämtliche Räume und entwendete Schmuck und Bargeld. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Kamen unter 02307 921 3220, 02303 921 ...

