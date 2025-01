POL-LG: ++ Alkoholisiert über Verkehrsinsel in Vorgarten ++ Jacke entwendet - Polizei ermittelt zu Hintergründen ++ Kraftfahrzeug entwendet ++ Kraftrad kontrolliert - Betriebserlaubnis erloschen ++

Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

Alkoholisiert über Verkehrsinsel in Vorgarten ++ Jacke entwendet - Polizei ermittelt zu Hintergründen ++ Kraftfahrzeug entwendet ++ Kraftrad kontrolliert - Betriebserlaubnis erloschen

Lüneburg

Lüneburg

Lüneburg - Jacke entwendet - Polizei ermittelt zu Hintergründen

Am 22.01.2025 wurde ein 19-Jähriger gegen 18:00 Uhr unter einem Vorwand in den Vogelpark, Dahlenburger Landstraße, gelockt. Dort traf er zwei derzeit unbekannte Männer. Es kam zu einer Rangelei, bei welcher die Unbekannten den 19-Jährigen drohten und ihm seine Jacke im Wert von wenigen hundert Euro abnahmen. Er erlitt leichte Verletzungen die Ermittlungen zu den Hintergründen dauern an. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Betzendorf - Mann versucht in Gebäude einzudringen

Am 22.01.2025 gegen 08:15 Uhr versuchte ein Mann vergebens in ein Einfamilienhaus in dem Wulfsoder Weg einzudringen. Dabei scheiterte er zunächst an der Terrassentür und anschließend an der Hauseingangstür. Zusätzlich betrat er einen Schuppen und verließ diesen ohne Diebesgut. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Kirchgellersen - PKW kollidiert mit Radfahrer

Am 23.01.2025 gegen 07:30 Uhr beabsichtigte ein VW Golf von einem Parkplatz in der Lüneburger Straße auf die Fahrbahn aufzufahren. Dabei kollidierte die 53 Jahre alte Fahrerin mit einem von rechts der Straße folgendem Radfahrer im Alter von 48 Jahren. Durch den Zusammenstoß erlitt dieser leichte Verletzungen am Oberkörper. Es entstand Sachschaden an beiden Fahrzeugen.

Lüneburg - Mann randaliert im Jobcenter

Ein Mann randalierte am 22.01.2025 gegen 09:30 Uhr im Jobcenter Volgershall in Lüneburg. Dabei warf er ein Aufstellschild in Richtung eines Sicherheitsbeauftragten. Dieser wurde von dem Schild nicht getroffen. Der randalierende Mann verließ anschließend die Örtlichkeit. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Lüneburg - Briefkasten aufgebrochen

Am Nachmittag des 22.01.2025 wurde ein Briefkasten an einem Mehrfamilienhaus in der Elisabeth-Maske-Straße aufgebrochen. Zwei darin befindliche Briefe gehören zum Diebesgut. Die Hintergründe des Diebstahls sind noch unbekannt. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Soderstorf - Kraftfahrzeug entwendet

Ein vierrädriges, blaues Kleinkraftfahrzeug der Marke Kwang Yang wurde im Zeitraum vom 11.01.2025 bis zum 13.01.2025 von einem Grundstück in der Mühlenstraße entwendet. Es war zum Tatzeitpunkt unter einem Carport abgestellt. Die Fahrzeugschlüssel wurden dabei nicht entwendet. Ob das Fahrzeug fahrbereit war, wird derzeit geprüft. Die weiteren Ermittlungen dauern an. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen. ++ Bild des Fahrzeuges unter www.presseportal.de ++

Lüchow-Dannenberg

Dannenberg - Kraftrad kontrolliert - Betriebserlaubnis erloschen

Ein 17-Jähriger befuhr mit einem Krad der Marke KTM am 22.01.2025 gegen 14:45 Uhr die Gartower Straße und wurde von der Polizei kontrolliert. Dabei wurde festgestellt, dass am Fahrzeug Veränderungen vorgenommen worden sind, sodass die Betriebserlaubnis erloschen ist. Eine Vormessung ergab einen erhöhten Lautstärkewert. Das Fahrzeug wurde zur weiteren Überprüfung sichergestellt.

Uelzen

Bad Bodenteich - Mit Messer bedroht - Fahrrad entwendet

Die Polizei Uelzen ermittelt wegen eines Raubdeliktes am 22.01.2025 gegen 20:15 Uhr in der Industriestraße. Nach Angaben eines 12-Jährigen sei ihm ein Mann begegnet, welcher ihn unter Vorhalt eines Messers aufforderte Geld auszuhändigen. Als dies nicht geschah griff er nach dem Fahrrad und entfernte sich. Dabei stürzte der Minderjährige und verletzte sich leicht am Handgelenk. Das Fahrrad hat einen Wert von wenigen hundert Euro. Der Mann soll dunkle Kleidung und eine schwarze Jacke mit Kapuze getragen haben. Die weiteren Ermittlungen dauern an. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Uelzen - Einbruch in Einfamilienhaus - Schmuck entwendet

Durch das Einschlagen eines bodentiefen Fensters am 22.01.2025 zwischen 15:30 Uhr und 18:30 Uhr drangen derzeit Unbekannte in ein Einfamilienhaus in der Rodelandstraße ein. Anschließend durchwühlten sie Behältnisse in Räumen des Erdgeschosses und entfernten sich über das Einstiegsfenster. Es wurde Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro entwendet. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Uelzen - Alkoholisiert über Verkehrsinsel in Vorgarten

Ein 26 Jahre alter Fahrer eines Ford Puma verlor am 23.01.2025 gegen 02:15 Uhr in der Ebstorfer Straße die Kontrolle über seinen PKW. Er überfuhr eine Verkehrsinsel und kam auf einem Grundstück neben der Fahrbahn im Vorgarten zum Stehen. Dabei beschädigte er auch einen geparkten Skoda Octavia. Bei der polizeilichen Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der 26-Jährige unter Alkoholeinfluss stand. Ein entsprechender Alkoholtest ergab einen Wert von 2,52 Promille. Der Führerschein wurde sichergestellt und eine Blutentnahme durchgeführt. Der Ford war nicht mehr fahrbereit. Auf mehrere tausend Euro schätzt die Polizei den Gesamtschaden.

