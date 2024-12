Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zeugen gesucht!

Jena (ots)

Der Vermisste kehrte am 05.12.2024 nicht nach Hause zurück. Nach derzeitigem Kenntnisstand nahm er den Zug von Weimar in Richtung Gera Hauptbahnhof, am 05.12.2024, um 22:22 Uhr. Er erschien jedoch nicht wie geplant an seiner Wohnanschrift in Jena. Der Vermisste ist 61 Jahre alt, ca. 180cm, ca. 90kg, hat kurze graue lichte Haare, einen Schnauzbart, trägt einen schwarzen knielangen Wollmantel, schwarze Stoffhose sowie eine Schiebermütze. Es ist nicht ausgeschlossen, dass er sich in einer hilflosen Lage befindet. Wer Angaben zu dem aktuellen Aufenthaltsort geben kann, die gesuchte Person gesehen hat oder mit ihm im Zug gefahren ist, meldet sich bitte unter 03641-810 oder jeder anderen Polizeidienststelle.

