LPI-J: 15-Jähriger schlägt einfach zu

Jena (ots) - Wie ein Zeuge am Donnerstagabend mitteilte, wollte eine männliche Person augenscheinlich in einen Holzhandel in der Mühlenstraße eindringen. Mehrfach habe der unbekannte Täter gegen die Eingangstür getreten. Diese hielt der Gewalteinwirkung jedoch stand. Im Anschluss entfernte sich der Täter unerkannt. Vor Ort wurden Spuren gesichert, welche nun in die Ermittlungen mit einfließen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena ...

mehr