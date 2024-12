Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Medieninformation zum Regionalligapunktspiel FC Carl Zeiss Jena gegen BFC Dynamo am 06.12.2024

Jena (ots)

Am heutigen Freitag fand das Regionalligapunktspiel zwischen dem FC Carl Zeiss Jena und BFC Dynamo statt.

Aufgrund des rivalisierenden Fanverhältnisses galt dieses Spiel als bedingt störanfällige Begegnung. Folgend kam analog zu Risikospielen der Vergangenheit eine strikte Fantrennung durch die Festlegung von sogenannten Raumschutzzonen zur Anwendung.

Die aktive Jenaer Fanszene, unter Federführung der regionalen Ultragruppe, führte einen Fanmarsch mit Startpunkt in der Lutherstraße in Richtung Stadion durch. An diesem nicht mit den Sicherheitsbehörden abgestimmten Marsch beteiligten sich etwa 250 Personen.

Beim Spiel wurden 5875 Zuschauer gezählt, darunter befanden sich 138 Anhänger der Berliner Mannschaft. Der polizeiliche Einsatz verlief ohne nennenswerte Störungen.

Die Begegnung endete mit dem Spielergebnis 1:1. Die Abreisebewegung aller Zuschauer erfolgte koordiniert und störungsfrei.

Insgesamt mussten lediglich drei Anzeigen gefertigt werden, davon jeweils einmal nach dem Strafgesetzbuch sowie dem Versammlungsgesetz und einmal nach dem Ordnungswidrigkeitengesetz.

Die Landespolizeiinspektion Jena erfuhr zur Einsatzbewältigung Unterstützung aus weiteren Thüringer Polizeibehörden und durch die Bereitschaftspolizei Thüringen sowie das LKA Berlin.

