Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Kollision zwischen Fahrrad und E-Scooter ++ Einbruch in Wohnung und Gartenschuppen ++ Geschwindigkeitsmessung in der Salzwedeler Straße ++ Fenster von PKW eingeschlagen - Diebesgut erlangt ++

Lüneburg (ots)

Lüneburg

Nahrendorf - Fahrrad von Haltestelle entwendet

Im Zeitraum von 07:30 Uhr bis um 13:30 Uhr entwendeten Unbekannte am 23.01.2025 ein Fahrrad der Marke Giant an einer Bushaltestelle Am Wiesental. Dabei war das gestohlene Fahrrad im Wert von wenigen hundert Euro mittels Kabelschloss an einem weiteren Fahrrad angeschlossen. Dieses verblieb am Tatort. Hinweise nimmt die Polizei Bleckede, Tel. 05852-95117-0, entgegen.

Lüneburg - Trotz Hausverbot in Hochschule aufgehalten - Gewahrsam

Ein polizeibekannter 30-Jähriger hielt sich am 23.01.2025 gegen 11:30 Uhr trotz mehrfacher Aufforderung zu gehen in einem Hochschulgebäude in der Haagestraße auf. Bereits zuvor wurde er mehrfach gebeten ein Mehrfamilienhaus in der Schießgrabenstraße zu verlassen. Einen entsprechenden Platzverweis ignorierte der Mann. Er wurde anschließend in Gewahrsam genommen.

Bardowick - Kollision zwischen Fahrrad und E-Scooter

Am 23.01.2025 gegen 15:30 Uhr befuhr eine 44 Jahre alte Radfahrerin die Straße "Am Bahnhof" in Richtung Ortsmitte. Nach ersten Erkenntnissen begegnete ihr in einer Rechtskurve ein E-Scooter Fahrer auf ihrer Fahrspur. Es kam zu einer Kollision, in Folge welcher die 44-Jährige stürzte und sich leicht verletzte. Sie wurde in ein Krankenhaus verbracht. Der 18 Jahre alte E-Scooter Fahrer blieb unverletzt.

Lüneburg - Radfahrerin beim Aussteigen übersehen

Eine 62-Jährige beabsichtigte am 24.01.2025 gegen 10:15 Uhr aus einem Fiat 500 in der Feldstraße auszusteigen. Als sie die Tür öffnete, kollidierte diese mit einer von hinten am PKW vorbeifahrenden Radfahrerin im Alter von 44 Jahren. Die 44-Jährige stürzte daraufhin und verletzte sich leicht. Sie wurde in ein Klinikum verbracht.

Lüchow-Dannenberg

Dannenberg - E-Zigarette entwendet

Ein derzeit Unbekannter betrat am 23.01.2025 gegen 08:45 Uhr eine Tankstelle Am Besenberg. Dort steckte er sich unter anderem eine E-Zigarette in die Jackentasche und zahlte lediglich zwei andere Artikel. Anschließend verließ er das Geschäft mit Diebesgut im Wert von rund 25 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Dannenberg, Tel. 05861-98576-0, entgegen.

Trebel - Einbruch in Wohnung und Gartenschuppen

Unbekannte brachen im Zeitraum vom 22.01.2025 bis zum 23.01.2025 in eine Wohnung in der Nemitzer Straße ein. Dabei schlugen sie ein Fenster des Hauses ein und durchsuchten die Räumlichkeiten. Aus dem anliegenden Gartenschuppen wurde eine Motorsäge sowie ein Rasentrimmer entwendet. Die weiteren Ermittlungen dauern an. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0, entgegen.

Zernien/ Hitzacker - Fenster von PKW eingeschlagen - Diebesgut erlangt

In der Industriestraße in Zernien schlugen Unbekannte am 23.01.2025 gegen 09:00 Uhr die hintere Fensterscheibe der Beifahrerseite eines VW Touran ein. Anschließend wurde ein Rucksack aus dem Fahrzeug entwendet. In diesem befand sich unter anderem eine Geldbörse mit Bargeld und Dokumenten. Der Wert des Diebsgutes liegt bei wenigen hundert Euro. Wenige Stunden später wurde auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Elbuferstraße in Hitzacker ein weiterer PKW angegangen. Nach Einschlagen einer Scheibe wurde hier eine gefüllte Handtasche im Wert von ebenfalls wenigen hundert Euro gestohlen. Abhebungen mittels erlangter Zahlungskarten haben nicht stattgefunden. Hinweise nimmt die Polizei Dannenberg, Tel. 05861-98576-0, entgegen.

Uelzen

Uelzen - Hausverbot und Platzverweis nach Diebstahl

Ein 42-Jähriger entwendete am 23.01.2025 gegen 20:00 Uhr mehrere Gegenstände, darunter Akkus und Fahrradzubehör, aus einem Supermarkt in der Bahnhofstraße. Anschließend wurde der Mann noch vor Ort von der Polizei angetroffen und kontrolliert. Das Diebesgut im Wert von rund 50 Euro wurde aufgefunden und verblieb vor Ort. Dem Mann wurde ein Hausverbot ausgesprochen sowie ein Platzverweis erteilt.

Uelzen - Geschwindigkeitsmessung in der Salzwedeler Straße

Erneut hat die Polizei Uelzen eine Geschwindigkeitsmessung in der Salzwedeler Straße im Ortsteil Groß Liedern durchgeführt. Am 23.01.2025 wurden zwischen 10:45 Uhr und 11:30 Uhr insgesamt zwei Verstöße festgestellt. Dabei erreichte das schnellste Fahrzeug, bei erlaubten 30 km/h, eine Geschwindigkeit von 45 km/h. Den 65 Jahre alten Fahrer erwartet ein entsprechendes Verfahren. Bereits am 12.01.2025 hat die Polizei an der genannten Örtlichkeit die Geschwindigkeiten gemessen. Dabei wurden fünf, teilweise höhere Verstöße festgestellt (siehe Pressemitteilung vom 13.01.2025).

Uelzen - Fahrrad bei Tankstelle entwendet

Ein an der Seitenmauer einer Tankstelle für 15 Minuten abgestelltes Fahrrad der Marke Giant wurde am 24.01.2025 gegen 05:30 Uhr in der Veerßer Straße entwendet. Das Fahrrad hat einen Wert von unter 100 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

