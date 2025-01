Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Einbrüche in Fahrzeuge - 41-Jähriger festgenommen ++ 30-Jähriger erneut im Innenstadtbereich auffällig - Platzverweis ++ Jugendlicher bricht in mehrere Schuppen ein ++ Container aufgebrochen ++

Lüneburg (ots)

Lüneburg

Lüneburg - Einbruch in Geschäftsräume - Laptop und Bargeld entwendet

In die Geschäftsräume eines Bürogebäudes im Pulverweg drangen Unbekannte am vergangenen Wochenende vom 24.01.2025 bis zum 26.01.2025 ein, indem sie die Zugangstür aufhebelten. Anschließend wurde eine weitere Tür aufgehebelt und die Räumlichkeiten durchsucht. Ein Laptop im Wert von mehreren hundert Euro zählt zum Diebesgut. Im selbigen Zeitraum wurde sich an derselben Örtlichkeit Zugang zu einem weiteren Geschäft verschafft. Nach Aufhebeln der Nebeneingangstür wurde dort Bargeld entwendet. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Deutsch Evern - Radfahrer stürzt und verletzt sich schwer

Ein 56 Jahre alter Mann befuhr am 26.01.2025 gegen 15:30 Uhr mit einem Fahrrad die Straße "Im Tale" in Richtung Tiergarten. Dabei beabsichtigte er von der Fahrbahn auf den Gehweg aufzufahren und stürzte. Er verletzte sich am Kopf und wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus verbracht.

Lüneburg - Fahrraddiebstahl

Im Zeitraum von 11:00 Uhr bis 13:30 Uhr wurde am 25.01.2025 in der Grapengießersraße ein Fahrrad im Wert von mehreren hundert Euro entwendet. Dieses war zum Tatzeitpunkt vor einer Drogerie an einem Metallbügel angeschlossen. Das entwendete Fahrrad stammt von der Marke "Gazelle". Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Vastorf - Mehrere Wohnwagen aufgehebelt

Im Verlaufe des 26.01.2025 wurden in der Straße "Zum Teich" drei Wohnwagen aufgehebelt. Dabei öffneten Unbekannte zunächst die Tür eines kleinen Innenhofes und machten sich anschließend mit Hebelwerkzeugen an den Türen der Wohnwagen zu schaffen. Die Wohnwagen wurden jeweils nach Wertsachen durchsucht. Die genaue Summe des Diebesgutes ist bislang unbekannt. Die weiteren Ermittlungen dauern an. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Lüneburg - PKW geöffnet - Bewohner bemerkt Diebstahlsversuch

Ein Mann öffnete am 26.01.2025 gegen 23:45 Uhr auf bislang unbekannte Art und Weise einen Skoda Kodiaq, welcher auf einem Grundstück im Ginsterweg abgestellt war. Anschließend durchsuchte er den Kofferraum und wurde dabei von einem Bewohner bemerkt. Als dieser den Mann an dem Kofferraum ansprach, flüchtete der Unbekannte auf einem Fahrrad. Ein Zusammenhang zur folgenden Meldung wird geprüft. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Deutsch Evern - Einbrüche in Fahrzeuge - 41-Jähriger festgenommen - Suche nach Hinweisen

In der Nacht zum 27.01.2025 öffnete ein zunächst unbekannter Mann einen vermutlich unverschlossenen PKW im Hermann-Löns-Weg und entnahm Münzgeld aus der Mittelkonsole. Anschließend entfernte er sich. Im Rahmen einer polizeilichen Fahndung wurde ein 41 Jahre alter Radfahrer kontrolliert. Als die Polizei ihn zum Anhalten aufforderte, versuchte er zu flüchten und stürzte. Daraufhin setzte er seine Flucht fußläufig fort. Nach kurzer Verfolgung konnte die Polizei den Mann stellen. Bei ihm wurde ein Messer, sowie ein Schreckschussrevolver aufgefunden. Nach weiterer Überprüfung erhärtete sich der Verdacht, dass der Mann für weitere Einbrüche in Fahrzeuge oder Diebstähle in Lüneburg und Umgebung verantwortlichen sein könnte. Entsprechende Beweismittel wurden aufgefunden und beschlagnahmt. Der Mann ist aufgrund entsprechender Delikte schon mehrfach in Erscheinung getreten. Er wurde vorläufig festgenommen. Die weiteren Ermittlungen dauern an. Die Polizei sucht nach Hinweisen zu vermeintlichen Diebesgut, welches bei ihm aufgefunden wurde. Dazu gehören Taschenmesser, tragbare Ladegeräte, Kopfhörer sowie eine Taschenlampe. Zusätzlich wurden Taschen mit Medikamenten aufgefunden, welche von medizinischem Personal oder Pflegediensten stammen könnten. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Lüneburg - 30-Jähriger erneut im Innenstadtbereich auffällig - Platzverweis

Erneut trat am 27.01.2025 ein 30 Jahre alter Mann in der Lüneburger Innenstadt polizeilich in Erscheinung. Dabei setzte er sich gegen 08:45 Uhr in eine Bäckerei Am Sande und bestellte Essen. Als die Verkäuferin ihn aufforderte vorher zu bezahlen, wurde er handgreiflich und verletzte die Frau im Gesicht. Zeugen konnten den Mann bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Ihm wurde ein Platzverweis erteilt. Selbiger Mann war am vergangenen Wochenende mehrfach im Innenstadtbereich auffällig. Dabei schlug er am Freitagabend, 24.01.2025, einem Polizeibeamten und einer Polizeibeamtin in das Gesicht. Sie wurden leichtverletzt. Entsprechende Verfahren wurden eingeleitet.

Lüchow-Dannenberg

- Keine Meldungen

Uelzen

Uelzen - Ladendiebstahl - Polizei kann Dieb antreffen

Am 25.01.2025 gegen 18:30 Uhr wurde der Polizei ein Diebstahl in einem Supermarkt in der Celler Straße gemeldet. Dabei konnte der 33 Jahre alte Dieb noch vor Ort angetroffen werden. Zu dem Diebesgut gehörten Nahrungsmittel im Wert von rund 20 Euro. Der 33-Jährige erhielt einen Platzverweis. Die entwendeten Nahrungsmittel wurden wieder ausgehändigt.

Himbergen - Jugendlicher bricht in mehrere Schuppen ein

Ein Jugendlicher verschaffte sich am Abend des 26.01.2025 Zutritt zu einem Schuppen in der Straße "Grooden Rillen". Dabei brach er das Vorhängeschloss mit einem Bolzenschneider auf und entwendete Feuerwerk. Er wurde bei der Tat von einem Zeugen angetroffen. Es stellte sich heraus, dass der Jugendliche bereits mehrfach in den vergangenen Wochen gewaltsam in den Schuppen auf dem Grundstück eingebrochen ist. Ein Großteil des Diebesgutes konnte an seiner Anschrift aufgefunden werden.

Barum b Bad Bevensen - Drei Täter brechen in Bauernhaus ein

Drei maskierte Täter hebelten am 26.01.2025 gegen 15:30 Uhr die Eingangstür eines Bauernhauses in der Bevenser Straße auf. Sie betraten sie diverse Räumlichkeiten und durchsuchten diese nach Diebesgut. Anschließend flüchteten sie mit einem PKW vom Tatort. Nach ersten Ermittlungen könnte es sich dabei um einen schwarzen BMW handeln. Zum Diebesgut gehören Bargeld und Schmuck im Wert von mindestens mehreren hundert Euro. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Uelzen - Container von Autohaus aufgebrochen

Unbekannte verschafften sich im Zeitraum vom 25.01.2025 bis zum 27.01.2025 Zugang zu dem Gelände eines umzäunten Autohauses in der Hansestraße. Dabei durchschnitten sie den Zaun und öffneten das Zugangstor. Ein auf dem Gelände befindlicher Container wurde aufgebrochen und diverse Komplettsätze Reifen entwendet. Bei dem Abtransport wurden zwei PKWs beschädigt. Die Schadenshöhe wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

