POL-HRO: PKW-Brand bei Schwerin

Parchim (ots) - In Parchim ist ein 11-jähriger Junge am Montagnachmittag von einem PKW erfasst und dabei leicht verletzt worden. Ersten Erkenntnissen zufolge soll das Kind zuerst auf dem Gehweg am Fischerdamm gelaufen und sodann plötzlich auf die Straße gegangen sein. Die 52-jährige Autofahrerin konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern, wobei der Junge leichte Verletzungen am Kopf und an den Beinen davontrug. ...

