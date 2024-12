Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Brand eines Doppelhauses in Ludwigslust

Ludwigslust (ots)

Bei einem Brand eines Doppelhauses am Montagvormittag in Ludwigslust entstand Sachschaden in Höhe von etwa 400.000 Euro. Zwei Bewohner mussten dabei leichtverletzt ins Krankenhaus gebracht werden. Nach bisherigen Erkenntnissen geriet gegen 10:40 Uhr der Garagenanbau des Doppelhauses im Georgenhof in Vollbrand, wobei das Feuer später auf den Dachstuhl des Wohnhauses übergriff und das gesamte Gebäude unbewohnbar machte. Ein 65-jähriger Mann, der sich bei Brandausbruch in der Garage befunden haben soll, sowie eine 66-jährige Frau wurden mit Verdacht auf Rauchgasintoxikation in ein Krankenhaus gebracht werden. Zur Brandbekämpfung waren die freiwilligen Feuerwehren aus Ludwigslust, Grabow, Neustadt-Glewe, Techentin, Kummer und Hornkaten im Einsatz. Im Laufe des Dienstages soll ein Brandursachenermittler zusammen mit der Kriminalpolizei den beschlagnahmten Brandort begehen. Diese sicherten vor Ort Suren und ermitteln nun wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung.

