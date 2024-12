Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Tödlicher Verkehrsunfall auf der B 208

Rostock (ots)

Am 09.12.2024 kam es gegen 15:15 Uhr auf der B 208 zwischen Gadebusch und Mühlen Eichsen zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 62-jähriger deutscher VW Fahrer kam aus bisher ungeklärter Ursache in einer Kurve auf die Gegenfahrbahn und stieß mit einem entgegenkommenden LKW zusammen. Der LKW konnte nicht mehr ausweichen und kam nach dem Zusammenprall auf der Bankette neben der B 208 zum Stehen. In weiterer Folge wurde der Volkswagen gegen die Schutzplanke geschleudert und kam dort zum Stillstand. Der 49-jährige deutsche LKW Fahrer wurde hierbei leicht verletzt. Der Fahrzeugführer des VW verstarb trotz eingeleiteter lebensrettender Sofortmaßnahmen am Unfallort. Seine 60-jährige deutsche Beifahrerin wurde schwerverletzt mit dem Rettungshubschrauber und der LKW Fahrer mit dem Rettungswagen ins nächste Krankenhaus verbracht. Für die Begutachtung des Unfallherganges kam ein Mitarbeiter der Dekra zum Einsatz. Für die Rettungsmaßnahmen, die Unfallaufnahme und die Beräumung der Unfallstelle wurde die B 208 ca. 6 Stunden voll gesperrt. Es entstand ein Sachschaden von ca. 200.000 Euro. Nach aktuellen Erkenntnissen soll es zum Unfallhergang einen Zeugen bzw. Ersthelfer vor Ort gegeben haben, der den Unfallort nach Eintreffen der Rettungskräfte verlassen hat. Er wird gebeten, sich bei der nächsten Polizeidienststelle zu melden, um weitere Erkenntnisse zum Unfallhergang zu gewinnen. Björn Nebel PFvD Einsatzleitstelle PP HRO

