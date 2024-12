POL-HRO: Polizei Schwerin stoppt Autofahrerin mit 1,77 Promille

Rostock (ots) - Am vergangenen Adventswochenende wurden durch die Polizei im Stadtgebiet Rostock mehrere Verkehrsteilnehmer festgestellt, die unter dem Einfluss von Alkohol am Steuer saßen. In zwei Fällen kam es zu Verkehrsunfällen unter Alkoholeinfluss, bei denen Personen verletzt wurden. Am 06. Dezember 2024 gegen 23:00 Uhr ereignete sich in der Eutiner Straße ...

mehr