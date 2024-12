Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Betrug durch Fake-SMS

Gadebusch (ots)

Unstimmigkeiten beim Online-Banking oder ausstehende Rechnungen - mit solchen SMS versuchen Betrüger, schädliche Apps zu verteilen oder Passwörter zu stehlen.

Ein 65-jähriger Gadebuscher wurde bereits Ende der vergangenen Woche Opfer einer solchen Betrugsmasche, des sogenannten Smishings.

Am vergangenen Donnerstag erhielt der Geschädigte eine SMS, in der ihm mitgeteilt wurde, dass seine Bank-App abgelaufen sei. Der Geschädigte folgte dem angehängten Link, der ihn schließlich zu seiner vermeintlichen Bank-App weiterleitete und die Eingabe persönlicher Daten erforderte. Noch am selben Tag informierte das richtige Geldinstitut den Senioren, dass von seinem Konto zwei Sofortüberweisungen erfolgt sind. Der entstandene Schaden beläuft sich auf einen mittleren vierstelligen Betrag.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Polizei und die Verbraucherzentrale raten: Seien Sie vorsichtig, wenn Sie eine SMS erhalten, die angeblich von Ihrer Bank stammt. Folgen Sie auf keinen Fall einem Link in der Nachricht oder rufen Sie eine angegebene Telefonnummer an. Und stimmen Sie auf keinen Fall einer Installation einer neuen App zu.

Weitere Hinweise sowie Beispiele für betrügerische SMS finden sich auf der Seite der Verbraucherzentrale unter https://www.verbraucherzentrale.de/wissen/digitale-welt/mobilfunk-und-festnetz/fakesms-zu-onlinebanking-steuerbescheiden-und-gerichtsverfahren-67038

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell