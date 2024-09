Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Gewahrsamnahme aufgrund mehrfacher Straftaten

Altenburg (ots)

Am 22.09.2024 gegen 02:00 Uhr wurde ein pöbelnder Herr durch Anwohner aufgefordert Ruhe zu halten, als er im Hausweg von Altenburg unterwegs war. Der aufgebrachte 24 - jährige war weiter in Rage und beschädigte in der Folge eine Haustür. Bereits 03:30 Uhr trat der 24 - jährige erneut polizeilich in Erscheinung. Hier befand er sich im "Kurzen Weg" von Altenburg und hatte erneut eine Eingangstür beschädigt und Sachschaden im mittleren dreistelligen Bereich verursacht. Durch die Beamten der PI Altenburger Land konnte er vor Ort noch angetroffen werden. Aufgrund der wiederholten Straftat und seiner aggressiven Art wurde er in Unterbindungsgewahrsam genommen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest erbrachte ein Ergebnis von annähernd 2 Promille. Eine Kombination mit dem Konsum von anderen Rauschmitteln ist weiterhin wahrscheinlich. Seinen Rausch schläft er mittlerweile im polizeilichen Gewahrsam aus.

