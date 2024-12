Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Pick-up kommt von der Fahrbahn ab und überschlägt sich

Hoort/Stolpe (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Samstagnachmittag auf der A24 wird der Fahrer eines Pick-Ups leicht verletzt. Nach Angaben des 69-jährigen Autofahrers befand er sich gegen 15:15 Uhr auf der rechten Fahrspur in Fahrtrichtung Berlin als er einem langsam vor ihm fahrenden PKW ausgewichen ist, um eine Kollision zu verhindern. Dabei kam der Pick-Up nach rechts von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einem Baum und überschlug sich in der Folge mehrfach. Glücklicherweise zog sich der 69-Jährige nur leichte Verletzungen an Hand und Kopf zu. Er wurde mit einem Rettungswagen zur weiteren Behandlung ins Klinikum nach Schwerin gebracht. Am Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro. Die Polizei hat den Unfall, der sich etwa einen Kilometer vor dem Parkplatz Schremheide ereignete, aufgenommen und sicherte die Unfallstelle ab.

