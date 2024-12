Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Weißer Transporter fährt Fußgängerin beim Einparken an und entfernt sich im Anschluss unerlaubt vom Unfallort

Güstrow/ Bad Doberan (ots)

Am Freitagabend kam es kurz vor 21 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Bad Doberaner Mollistraße bei dem eine Fußgängerin durch einen Transporter angefahren und leicht verletzt wurde. Zum Unfallzeitpunkt wollte der Fahrer eines weißen Transporters rückwärts einparken, übersah jedoch eine hinter ihm befindliche 33-jährige Fußgängerin und fuhr diese an. Im Anschluss entfernte sich der Fahrzeugführer mit seinem Fahrzeug unerlaubt vom Unfallort. Bei dem Fahrer soll es sich nach Angaben der 33-Jährigen um einen Mann gehandelt haben. Die Kriminalpolizei in Bad Doberan führt nun die weiteren Ermittlungen.

Die Polizei bittet Zeugen, die Beobachtungen zum Unfallgeschehen gemacht haben oder Hinweise zu den Tatverdächtigen geben können, sich an die Polizei zu wenden. Hinweise nimmt die Polizei in Bad Doberan unter der Rufnummer 038203 560, die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

