POL-DADI: Nieder-Ramstadt: Von Unfallstelle geflüchtet. Polizei sucht Zeugen.

Griesheim (ots) - Am Mittwochmorgen (12.11.) um 04:40 Uhr kam es auf der Bundesstraße 26 / Landstraße 3303 bei Griesheim zu einem schweren Unfall bei dem ein 71-jähriger Pkw-Fahrer tödlich verletzt wurde. Ersten Erkenntnissen zufolge befuhr der 71-jährige Pkw-Fahrer die B26 aus Wolfskehlen in Richtung Griesheim. In Höhe des Kreuzungsbereiches kam es aus bislang ungeklärter Ursache zum Zusammenstoß mit einem ...

mehr