Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Zeugen nach Raubüberfall gesucht

Wer hat silbernes Auto mit niederländischem Kennzeichen bemerkt?

Darmstadt (ots)

Nach einem Raubüberfall am Montagmorgen (11.11.) hat die Darmstädter Kriminalpolizei die Ermittlungen übernommen und hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung. Gegen 9 Uhr hatten es drei Kriminelle auf einen 25 Jahre alten Fahrer eines Bäckereikette abgesehen, der auf dem Parkplatz am Oberwaldhaus eine Pause machte. Nach ersten Erkenntnissen kamen die bislang noch unbekannten Täter mit einem silbernen Fahrzeug mit niederländischem Kennzeichen auf den Parkplatz gefahren. Zwei mit Sturmmasken maskierte Männer stiegen aus dem Auto aus, attackierten den 25-Jährigen und entwendeten anschließend eine Tasche mit Bargeld aus seinem Fahrzeug. Mit der Beute suchte das Trio anschließend auf der Landesstraße 3094 in Richtung Dieburg das Weite. Die beiden Unbekannten waren 1,80 und 1,85 Meter groß, hellhäutig, dunkel gekleidet und sprachen akzentfreies Deutsch. Der Fahrer konnte bisher nicht näher beschrieben werden. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei verlief bisher noch ohne Erfolg. Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen nimmt das Kommissariat 10 unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegen.

