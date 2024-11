Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Dieburg: Über 80 Fahrzeuge bei Verkehrskontrollen gestoppt

Dieburg (ots)

Zusammen mit Einsatzkräften der Bereitschaftspolizei haben Streifen der Polizeistation Dieburg im Laufe des Dienstags (11.11.) umfangreiche Kontrollen im Stadtgebiet durchgeführt. Zwischen 16.30 Uhr und Mitternacht wurden bei zwei Standkontrollen in der Frankfurter Straße insgesamt 82 Fahrzeuge gestoppt und 95 Personen kontrolliert. Ein 28-Jähriger kam zur Blutentnahme mit auf die Wache. Bei der Kontrolle erhärtete sich der Verdacht, dass er unter Kokaineinfluss am Steuer gesessen haben könnte. Zudem stellten die Polizeikräfte Kleinstmengen der Droge sicher. Für einen 59 Jahre alten Autofahrer war die Fahrt nach der Kontrolle ebenfalls unfreiwillig zu Ende. Die Streifen bemerkten Alkoholgeruch in der Atemluft des Mannes. Ein Alkoholtest auf der Wache ergab einen Wert von 0,72 Promille, was eine Anzeige zur Folge hatte. Wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz muss sich hingegen ein 49-Jähriger in einem Verfahren strafrechtlich verantworten. Beim Abgleich seiner Daten mit dem polizeilichen Informationssystem ergab, dass sein Fahrzeug nicht versichert war. Darüber hinaus ahndeten die Beamtinnen und Beamten bei dem Einsatz noch sieben Handyverstöße sowie fünf Gurtverstöße.

