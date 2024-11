Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang

Griesheim (ots)

Am Mittwochmorgen (12.11.) um 04:40 Uhr kam es auf der Bundesstraße 26 / Landstraße 3303 bei Griesheim zu einem schweren Unfall bei dem ein 71-jähriger Pkw-Fahrer tödlich verletzt wurde. Ersten Erkenntnissen zufolge befuhr der 71-jährige Pkw-Fahrer die B26 aus Wolfskehlen in Richtung Griesheim. In Höhe des Kreuzungsbereiches kam es aus bislang ungeklärter Ursache zum Zusammenstoß mit einem 52-Jährigen Lkw-Fahrer. Eine medizinische Ursache kann nicht ausgeschlossen werden. Der Lkw-Fahrer wurde zur medizinischen Abklärung in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Der Pkw-Fahrer erlag vor Ort seinen Verletzungen. Durch die Wucht der Kollision wurden zwei Lichtzeichenanlagen und ein Lichtmast in Mitleidenschaft gezogen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf geschätzt 150.000 Euro. Neben der Freiwilligen Feuerwehr Griesheim, waren weiterhin zwei Rettungswagen, ein Notarztwagen sowie Kräfte der umliegenden Polizeireviere und -stationen vor Ort. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde zur Klärung des Unfallhergangs ein Sachverständiger hinzugezogen. Der Kreuzungsbereich musste aufgrund der Bergungsarbeiten bis 09:50 Uhr gesperrt bleiben. Es kam zu Verzögerungen im öffentlichen Nahverkehr. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang geben können, werden gebeten sich bei der Polizeistation Pfungstadt (06157 / 9509-0) zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell