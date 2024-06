Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Unfallflucht in der Rheinstraße - Polizei sucht den Halter des geschädigten Pkw und Zeugen

Wilhelmshaven (ots)

Am Mittwochabend erschien eine Frau in der Wilhelmshavener Dienststelle und gab an, dass sie vermutlich am Mittwochmorgen gegen 05:30 Uhr auf Höhe der Rheinstraße 29 einen anderen Pkw mit ihrem rechten Außenspiegel beschädigt habe, als sie die Rheinstraße in Richtung Osten befuhr. Die Fahrzeugführerin habe in Höhe eines dortigen Hotels ein Geräusch wahrgenommen, das sie zunächst nicht zuordnen konnte, jedoch im Nachgang Beschädigungen an ihrem rechten Außenspiegel festgestellt.

Die Polizei bittet den Fahrzeugführer, bzw. -halter, sowie Zeugen, sachdienliche Hinweise der Polizei in Wilhelmshaven unter der Rufnummer 04421 942-0 mitzuteilen.

