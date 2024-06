Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Unfallflucht in Wilhelmshaven - Polizei sucht Zeugen

Wilhelmshaven (ots)

Am 13.06.2024 erhielt die Wilhelmshavener Polizei Kenntnis von einer Unfallflucht, die sich am 03.06.2024 zwischen 05:30 Uhr und 18:00 Uhr auf dem Parkplatz des Dialysezentrums in der Friedrich-Paffrath-Straße in Höhe der Hausnummer 112a ereignet haben soll.

Dort wurde ein schwarzer Pkw der Marke Skoda vermutlich beim Ein- oder Ausparken am Heck linksseitig beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich, ohne seiner Mitteilungspflicht nachzukommen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Wilhelmshaven unter der Rufnummer 04421 942-0 in Verbindung zu setzen.

