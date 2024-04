Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Klingelbach. Alkoholisiert von der Fahrbahn abgekommen

Klingelbach (ots)

Am gestrigen Mittwoch befuhr ein 66-jähriger Mann aus dem Landkreis Groß-Gerau gegen 19:25 Uhr mit seinem Pkw die Landesstraße 322 von Klingelbach kommend in Richtung Rupbachtal. In einem leichten Gefällstück kam er im Kurvenbereich nach rechts von der Fahrbahn ab, beschädigte hierbei einen Leitpfosten und verursachte einen Flurschaden. Bei der Unfallaufnahme konnten die Beamten der Polizeiinspektion Diez feststellen, dass der 66-Jährige alkoholisiert war. Ein durchgeführter Test ergab einen Wert von 1,77 Promille. Ihm wurde anschließend durch eine Ärztin eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde sichergestellt und ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

