Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Frau leistet Widerstand

Varel (ots)

Am Mittwoch, 12.06.2024, erhielt die Polizei in Varel in den Abendstunden den Hinweis auf eine Person, die im örtlichen Krankenhaus den Eingangsbereich blockierte. Nach dem Eintreffen der Polizeibeamten konnte selbst deren gutes Zureden die 33-jährige Frau nicht dazu bringen, dies zu unterlassen. Sie wurde schließlich durch einfaches körperliches Einwirken aus diesem Bereich entfernt. Dabei wehrte sich die Frau vehement. Zwei Polizeibeamtinnen wurden leicht verletzt. Der Frau wurde eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet.

Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen wurde die Beschuldigte entlassen. Weitere Ermittlungen stehen noch aus.

