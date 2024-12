Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Mehrere friedliche Demonstrationen im Bereich des Polizeipräsidiums Rostock - Bezug zur aktuellen Lage in Syrien

Rostock (ots)

In Rostock, Schwerin und Güstrow kam es am heutigen Sonntag zu spontanen Versammlungen im Zusammenhang mit der aktuellen Situation in Syrien. Die Polizei war mit Einsatzkräften aus den zuständigen Revieren und dem Umland vor Ort und begleitete die Versammlungen. In Schwerin versammelten sich ca. 650 Teilnehmende auf dem Berliner Platz, in Rostock bis zu 400 Teilnehmende am Rosengarten und in Güstrow wurden 30 Personen gezählt. Gegen 17:15 Uhr endeten alle drei Kundgebungen friedlich. Insgesamt waren 32 Polizeibeamte im Einsatz. Björn Nebel Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle

