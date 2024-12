Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Verkehrsunfall mit Verletzten in Krakow am See

Rostock (ots)

Am 07.12.2024 gegen 20:40 Uhr ereignete sich in Krakow am See auf dem Bahnhofsplatz ein Verkehrsunfall mit Personenschaden. Ein PKW Ford Fiesta befuhr unbeleuchtet aus Richtung Bahnhof kommend die Kreuzung und nahm dabei einem auf der Hauptstraße fahrenden Kleintransporter Toyota Proace die Vorfahrt. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Die beiden Insassen des Fords (15 und 19 Jahre) wurden dabei leichtverletzt und durch einen Rettungswagen ins Krankenhaus Güstrow verbracht. Der Fahrer des Toyotas blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt 40.000 EUR. Matthias Emmerich Polizeihauptkommissar Autobahn- und Verkehrspolizeirevier Linstow

