POL-HRO: Wohnhausbrand in Jülchendorf

Passow (ots) - Nach dem Diebstahl eines Radladers in der Gemeinde Passow (Landkreis Ludwigslust-Parchim) in der Nacht vom 3. auf den 4. Dezember 2024 konnte die Baumaschine am Mittwoch, 04. Dezember 2024, in Polen sichergestellt werden. Den entscheidenden Hinweis zum Auffinden des rund 20.000 Euro teuren Fahrzeugs lieferte ein in der Arbeitsmaschine verbautes GPS-Gerät mit dem nicht nur die Fahrtroute über die BAB 11 ...

