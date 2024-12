Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Gestohlener Radlader nach Ortung in Polen sichergestellt

Passow (ots)

Nach dem Diebstahl eines Radladers in der Gemeinde Passow (Landkreis Ludwigslust-Parchim) in der Nacht vom 3. auf den 4. Dezember 2024 konnte die Baumaschine am Mittwoch, 04. Dezember 2024, in Polen sichergestellt werden. Den entscheidenden Hinweis zum Auffinden des rund 20.000 Euro teuren Fahrzeugs lieferte ein in der Arbeitsmaschine verbautes GPS-Gerät mit dem nicht nur die Fahrtroute über die BAB 11 nachvollzogen, sondern auch der genaue Standort in der polnischen Provinz Westpommern ermittelt werden konnte.

Nach Übermittlung der Standortdaten durch den Eigentümer des Radladers an die Polizei und der Kontaktaufnahme mit den polnischen Kollegen konnten diese den Radlader sowie den ebenfalls entwendeten und zum Transport genutzten Anhänger vor Ort sicherstellen. Zudem wurden Ermittlungen der Kriminalpolizeiinspektion Schwerin gegen einen polnischen Tatverdächtigen eingeleitet. Dank der engen Zusammenarbeit mit der Schwerpunktstaatsanwaltschaft Stralsund konnte heute bereits Haftbefehl gegen den 31-Jährigen erlassen werden.

