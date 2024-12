Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Zwei Alkoholfahrten in Schwerin festgestellt - Führerscheine beschlagnahmt, Ermittlungen eingeleitet

Schwerin (ots)

Gleich zwei alkoholbedingte Verkehrsverstöße stellten Beamte der Polizeiinspektion Schwerin am gestrigen Donnerstag fest. Dank aufmerksamer Zeugen konnte die Polizei die beiden Verantwortlichen zeitnah feststellen und entsprechende Ermittlungsverfahren einleiten.

Zunächst beobachteten Zeugen gegen 07:20 Uhr einen Fahrzeugführer, der bei einem Wendemanöver in der Wismarschen Straße zwei am Straßenrand geparkte Fahrzeuge beschädigte. Anschließend sei der der Mann ausgestiegen, habe Zeugen gegenüber den Konsum von Alkohol geäußert und sei in ein Mehrfamilienhaus gegangen. Die alarmierten Polizeibeamten konnten den 67-jährigen deutschen Fahrer in seiner Wohnung antreffen. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,68 Promille. Bei den anschließenden polizeilichen Maßnahmen leistete der Mann gegenüber den Beamten Widerstand. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt und eine Blutprobenentnahme angeordnet. Gegen den Mann wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Unfallflucht und Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt.

Am Nachmittag wurde die Polizei gegen 15 Uhr dann ebenfalls durch Zeugenhinweise auf einen offenbar alkoholisierten Mann aufmerksam, der auf einem Supermarkt-Parkplatz in ein Fahrzeug stieg und losfuhr. Die hinzugerufenen Beamten konnten den Tatverdächtigen kurze Zeit später anhalten. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,86 Promille. Darüber hinaus stellte sich heraus, dass der 56-jährige Deutsche nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Auch in diesem Fall wurde eine Blutprobe entnommen und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

