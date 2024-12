Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: 6-Jähriger nach Zusammenprall mit PKW in Dierkow schwer verletzt

Rostock (ots)

Am 06.12.24, gegen 15:30 Uhr, ereignete sich in der Dierkower Allee in Rostock, kurz hinter der Einmündung zum Kurt-Schumacher-Ring, ein Unfall zwischen einem PKW und einem 6-jährigen Jungen. Das Kind stand mit seiner Mutter an der Fußgängerampel und überquerte die Straße schließlich bei "grün". Nach ersten Zeugenaussagen soll zeitgleich eine 21 Jahre alte Fahrzeugführerin eines PKW Hyundai bei "rot" über die Ampel in Richtung Rövershäger Chaussee gefahren sein. Die hinter dem Jungen befindliche Mutter habe das Fahrzeug noch auf das Kind zukommen sehen und zog es zurück, konnte einen Zusammenprall jedoch trotzdem nicht verhindern. Der Junge wurde mit Verdacht auf eine Beinfraktur in ein Krankenhaus eingeliefert. Am PKW entstand kein Sachschaden. Gegen die Fahrzeugführerin wird nun ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Ole Dräger, Polizeioberkommissar PR Dierkow

