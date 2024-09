Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Unfall auf dem Bahnhofplatz - Radfahrer stößt mit Fußgängerin zusammen(14.09.2024)

Konstanz (ots)

Ein Radfahrer und eine Fußgängerin sind bei einem Unfall auf dem Bahnhofplatz am Samstagabend verletzt worden. Ein 38-Jähriger fuhr gegen 20 Uhr vom Lago kommend in Richtung Marktstätte. Auf Höhe des Bahnhofs stieß der Radler mit einer gerade die Fahrbahn überquerenden 56 Jahre alten Fußgängerin zusammen. Beide stürzten und verletzten sich. Ein Rettungswagen brachte die 56-Jährige zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

