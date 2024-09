Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Engen, Lkr. Konstanz) Unfall auf der Kreuzung K6129/L191 beim "Hegaublick" (14.09.2024)

Engen, K6129, L191 (ots)

Am Samstagnachmittag hat sich auf der Kreuzung der Kreisstraße 6129 und der Landesstraße 191 beim "Hegaublick" ein Unfall ereignet. Ein 55-jähriger Skoda Kodiaq-Fahrer bog vom "Hegaublick" kommend auf die L191 ein und kollidierte dabei mit einem von Kirchen-Hausen kommenden Skoda Fabia eines 54-Jährigen. Durch die Wucht des Zusammenstoßes überschlug sich der Fabia, wobei der 54-Jährige glücklicherweise nur leichte Verletzungen erlitt. An beiden Autos entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 6.000 Euro.

