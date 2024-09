Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Zimmern o.RW/ Lkr. Rottweil) Motorradfahrer kommt von der Straße ab und verletzt sich leicht (14.09.2024)

Zimmern o.RW (ots)

Ein Motorradfahrer am Samstagnachmittag bei einem Unfall auf der Kreisstraße 5540 zwischen Flözlingen und Zimmern leicht verletzt worden. Der 53-Jährige fuhr mit einer Yamaha gegen 17.30 Uhr von Zimmern in Richtung Flözlingen. In einer Rechtskurve kam er von der Straße ab und kollidierte mit einer dortigen Schutzplanke. Der Zweiradfahrer stürzte in der Folge und verletzte sich dabei leicht. Ein Rettungswagen brachte ihn ins Krankenhaus. Die Höhe des entstandenen Schadens am Motorrad ist der Polizei noch nicht bekannt. An der Leitplanke entstand kein Sachschaden.

