POL-KN: (Dornhan/ Lkr. Rottweil) Unbekannter zerkratzt die Beifahrerseite eines Autos- Hinweise erbeten (15.09.2024)

Dornhan (ots)

Ein Unbekannter hat am Sonntag, im Zeitraum zwischen 9.00 Uhr und 15.30 Uhr, ein auf dem Parkplatz gegenüber der Hausnummer 25 in der Obere Torstraße abgestelltes Auto beschädigt. Der unbekannte Täter zerkratze die beiden Türen auf der Beifahrerseite des dort stehenden silberfarbenen Nissan Note mit einem spitzen Gegenstand und verursachte dabei einen Schaden in Höhe von rund 500 Euro.

Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Oberndorf, Tel. 07423 8101-0 entgegen.

