POL-VIE: Kiosk überfallen - Täter flüchtet ohne Beute

Viersen-Mackenstein (ots) - Am Montagmorgen haben Mitarbeitende einer Firma am Industriering in Mackenstein festgestellt, dass am Wochenende jemand auf das Firmengelände gekommen ist und dort vor allem Elektrowerkzeuge aus dort abgestellten Autos gestohlen hat. Bis zum Feierabend am Freitagnachmittag gegen 15 Uhr war alles in Ordnung gewesen, am frühen Montagmorgen ...

mehr