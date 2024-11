Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen-Mackenstein: Diebstahl auf Firmengelände - Haben Sie Hinweise?

Viersen-Mackenstein (ots)

Am Montagmorgen haben Mitarbeitende einer Firma am Industriering in Mackenstein festgestellt, dass am Wochenende jemand auf das Firmengelände gekommen ist und dort vor allem Elektrowerkzeuge aus dort abgestellten Autos gestohlen hat. Bis zum Feierabend am Freitagnachmittag gegen 15 Uhr war alles in Ordnung gewesen, am frühen Montagmorgen hatten die Mitarbeitenden dann Löcher im Maschendrahtzaun festgestellt, durch die der oder die Unbekannten gekommen sein müssen. Beschädigungen befanden sich außerdem an vier Fahrzeugen und einem Anhänger. Aus drei Fahrzeugen und dem Anhänger wurden Elektrowerkzeuge gestohlen, aus dem vierten Fahrzeug Diesel abgepumpt. Außerdem wurde eine unbekannte Menge Kupferkabel gestohlen. Bei dieser Menge an Diebesgut liegt es nahe, dass der oder die Täter ein größeres Fahrzeug zum Abtransport nutzten. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise: Wer hat im Gewerbegebiet Mackenstein im Laufe des Wochenendes verdächtige Beobachtungen gemacht? Bitte melden Sie sich unter der Rufnummer 02162/377-0. /hei (1042)

