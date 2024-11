Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen-Süchteln: Brennende Mülltonne - Zeuginnen und Zeugen gesucht

Viersen-Süchteln (ots)

Zum Brand einer Papier-Mülltonne sind Feuerwehr und Polizei in der Nacht von Montag auf Dienstag an den Siebenweg in Süchteln gerufen worden. Gegen 23.15 Uhr war das Feuer gemeldet worden. Die Tonne und ihr Inhalt wurden durch die Flammen vollständig zerstört. Die Polizei ermittelt wegen der Sachbeschädigung und sucht nun Menschen, die am Montagabend oder in der Nacht zum Dienstag im Bereich des Siebenwegs verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Bitte melden Sie sich unter der Rufnummer 02162/377-0. /hei (1041)

