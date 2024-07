Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Keine Fahrerlaubnis und unter Drogen am Steuer

Versuchter Einbruch in Kita

Lüdenscheid (ots)

Am Montagmorgen kontrollierte eine Polizei-Streife auf der Sauerfelder Straße einen Pkw. Der Fahrer hatte keinerlei Papiere dabei, weshalb ihn die Beamten nach Hause brachten. Dort konnte er sich zwar ausweisen, doch keinen Führerschein zeigen - er hat keinen. Ein Drogenvortest verlief positiv auf Kokain. Bei seiner Durchsuchung kamen Drogen zum Vorschein. Der 42-Jährige bekam Anzeigen wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Führens eines Kfz unter Wirkung von Betäubungsmitteln sowie Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Am Wochenende wurde versucht, in die städtische Kita an der Leifringhauser Straße einzubrechen. Am Montagmorgen bemerkten Mitarbeiter die Hebelspuren an einem Fenster.

(cris)

