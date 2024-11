Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Niederkrüchten: Spritztour mit Auto endet für Minderjährige im Feld - Blutprobe angeordnet

Niederkrüchten (ots)

Sollten es Pläne für den Erwerb einer Fahrerlaubnis gegeben haben, rückt dieses Ziel für einen 17-jährigen Niederkrüchtener möglicherweise in weite Ferne. Gemeinsam mit einem 16-jährigen Kumpel hatte sich dieser gedacht, mit einem Pkw eines Bekannten eine Spritztour zu machen. Doch diese Fahrt endete am Dienstagmorgen gegen 02.00 Uhr in einem Feld an der K 9, nahe der B 221. Die beiden Jugendlichen waren offenbar in Richtung Niederkrüchten unterwegs, als sie aus noch ungeklärter Ursache die Kontrolle verloren. Der Pkw kam von der Straße ab, riss einen Leitpfosten aus der Verankerung und kam im Feld zum Stehen. In der Nähe des Unfallortes trafen Einsatzkräfte auf die beiden 16 und 17 Jahre alten Jugendlichen. Vermutlich gefahren hatte das Fahrzeug der 17-jährige. Ein Drogenvortest ergab ein positives Ergebnis, so dass ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Der Pkw ist zudem nicht zugelassen und nicht versichert. Das Verkehrskommissariat ermittelt nun unter anderem wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung, der Verkehrsunfallflucht und des Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Die Ermittlungen dauern an. /wg (1044)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell