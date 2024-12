Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Zeugenaufruf der Polizei Teterow nach Unfallflucht in Krakow am See

Landkreis Rostock/Krakow (ots)

Die Polizei Teterow sucht Zeugen, nachdem es am Samstag vergangenen Samstag in der Plauer Chaussee in Krakow zu einem Verkehrsunfall mit Fahrerflucht gekommen sein soll.

Nach derzeitigen Erkenntnissen soll der unbekannte Unfallverursacher zwischen 16:00 Uhr und 17:00 Uhr die Plauer Chaussee in Fahrtrichtung Schulplatz befahren haben. Aus bislang ungeklärter Ursache kam das Fahrzeug auf Höhe der Hausnummern 10 und 12 vermutlich nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Straßenlaterne. Diese knickte durch den Zusammenstoß um. Der unbekannte Fahrzeugführer entfernte sich im Anschluss mit seinem unbekannten Fahrzeug vom Unfallort. Durch die eingesetzten Polizisten wurden an der Unfallstelle Fahrzeugteile der Marke Ford sichergestellt. Der an der Laterne entstandene Sachschaden wird mit mindestens 4.000 Euro beziffert.

Zeugen, welche sich am 07.12.2024 zwischen 16:00 Uhr und 16:50 Uhr in der Plauer Chaussee möglicherweise relevante Beobachtungen zum Unfall gemacht haben oder Angaben zu einem Fahrzeug der Marke Ford mit vorhandenen Unfallschäden machen können, werden gebeten sich im Polizeirevier Teterow unter der 03996-1560, in jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Onlinewache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de zu melden.

