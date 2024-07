Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pewsum - Mann bei Parkplatzunfall verletzt

Juist - Radfahrer kollidiert mit Kind

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Ein 70-jähriger Mann in einem Krankenfahrstuhl ist am Mittwoch bei einem Unfall in Pewsum verletzt worden. Auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarkts in der Handelsstraße wollte eine 75-jährige Honda-Fahrerin gegen 15.30 Uhr einparken. Hierbei übersah die den Mann im Krankenfahrstuhl und touchierte ihn. Der Mann wurde leicht verletzt. Es entstand Sachschaden im vierstelligen Euro-Bereich.

Auf Juist kam es am Mittwoch zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Radfahrer und einem Kind. Gegen 17.35 Uhr fuhr ein 36-jähriger Fahrradfahrer im Bereich der Dellertstraße und verlor offenbar die Kontrolle über sein Rad. Er geriet auf den Gehweg und stieß dort mit einem siebenjährigen Mädchen zusammen. Das Mädchen wurde leicht verletzt. Der Fahrradfahrer stand unter Alkoholeinfluss. Bei ihm wurde ein Atemalkoholwert von mehr als drei Promille festgestellt. Es wurde ihm eine Blutprobe entnommen und mehrere Strafanzeigen gefertigt.

