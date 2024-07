Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Aurich - Zeugen gesucht

Die Polizei sucht Zeugen eines Vorfalls, der sich am Dienstag auf dem Schloßplatz in Aurich ereignet hat. Nach derzeitigem Erkenntnisstand sollen gegen 16.45 Uhr zwei derzeit unbekannte männliche Personen in der dortigen Parkanlage zwei Jugendliche angesprochen haben. Im weiteren Verlauf soll es zu einer wechselseitigen Körperverletzung zwischen den beiden Unbekannten und einem der Jugendlichen gekommen sein. Die Männer entwendeten dann zwei Taschen und eine Jacke und rannten damit in Richtung Innenstadt. Sie werden beschrieben als etwa 18 bis 22 Jahre alt. Einer von ihnen hatte blonde, längere Haare und trug eine kurze Jeanshose, der andere war dunkel gekleidet. Hinweise nimmt die Polizei unter 04941 606215 entgegen.

Norden - Baucontainer aufgebrochen

Unbekannte sind in Norden in einen Baucontainer eingebrochen. Die Tat ereignete sich zwischen Dienstag, 16 Uhr, und Mittwoch, 7 Uhr, auf einer Baustelle in der Neuwesteeler Straße. Der Container wurde durchsucht. Was genau entwendet wurde, ist noch Gegenstand von Ermittlungen. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter 04931 9210.

Wiesmoor - Autoteile gestohlen

Auf dem Gelände eines Autohauses in Voßbarg (Wiesmoor) hat sich ein Diebstahl ereignet. Unbekannte betraten in der Nacht zu Donnerstag den Außenbereich eines Autohauses an der Hauptstraße und entwendeten von zwei Fahrzeugen die Alufelgen. Vermutlich nutzten die Täter zum Abtransport der Felgen ein größeres Fahrzeug oder ein Auto mit Anhänger. Die Polizei bittet Zeugen, die zwischen Mittwoch, 18 Uhr, und Donnerstag, 9.30 Uhr, verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, sich unter 04944 914050 zu melden.

