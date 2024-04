LPI-J: Alkoholsünder ertappt

Jena (ots) - Ein 44-jähriger Mann suchte am Sonntagmittag in der Hugo-Schrade-Straße seinen Nachbarn im Mehrfamilienhaus auf, um diesen gewaltsam am Hals zu würgen. Als der 38-jährige Wohnungseigentümer die Haustür öffnete, ging der 44-Jährige unvermittelt auf seinen Gegenüber los. Dieser erlitt durch die Attacke leichte Verletzungen. Ein Strafverfahren wegen Gefährliche Körperverletzung ist eingeleitet worden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

