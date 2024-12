POL-HRO: Tatverdächtiger nach Taschendiebstahl in Schwerin ermittelt

Rostock (ots) - Nachdem Unbekannte in der Nikolausnacht in eine Wohnung im Rostocker Stadtteil Lütten Klein eingebrochen sind, ermittelt nun die Kriminalpolizei. Nach derzeitigem Ermittlungsstand sind der oder die unbekannten Täter in der Nacht vom 05. zum 06. Dezember, im Zeitraum von 21:00 bis 10:45 Uhr, gewaltsam in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Binzer Straße eingedrungen. Hier haben die Unbekannten ...

