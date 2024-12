Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Verkehrskontrollen und Unfälle: Mehrere Autofahrer unter Alkoholeinfluss gestoppt

Rostock (ots)

Am vergangenen Adventswochenende wurden durch die Polizei im Stadtgebiet Rostock mehrere Verkehrsteilnehmer festgestellt, die unter dem Einfluss von Alkohol am Steuer saßen. In zwei Fällen kam es zu Verkehrsunfällen unter Alkoholeinfluss, bei denen Personen verletzt wurden.

Am 06. Dezember 2024 gegen 23:00 Uhr ereignete sich in der Eutiner Straße ein Unfall zwischen zwei PKW, bei dem eine 44-jährige Fahrerin leicht verletzt wurde. Bei der 55-jährigen Hyundaifahrerin wurde bei einem Atemalkoholtest ein Wert von über 1,7 Promille festgestellt. Der Sachschaden wird auf 15.000 Euro geschätzt.

Gegen 13:30 Uhr des gestrigen Sonntags überholte im Schiffbauerring ein 49-jähriger Rollerfahrer einen Mitsubishi, der offenbar gerade nach links abbiegen wollte. Der Rollerfahrer stürzte nach der Kollision mit dem PKW und wurde schwerverletzt zur Behandlung ins Klinikum gebracht. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizeikräfte einen Atemalkoholwert von über 2 Promille bei dem Rollerfahrer fest. Die 49-jährige Fahrerin des Mitsubishi erlitt einen Schock.

Ein weiterer Unfall ereignete sich am frühen Sonntagmorgen gegen 04:40 Uhr in der Satower Straße. Ein 41-jähriger Audi-Fahrer kam von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einem Verkehrszeichen und entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Das beschädigte Fahrzeug wurde kurze Zeit später unweit des Unfallortes festgestellt. Auch bei diesem Fahrer stellten die Einsatzkräfte Alkoholgeruch fest, ein Test ergab einen Wert von über 1 Promille. Verletzt wurde der Fahrer bei dem Unfall nicht.

Im Rahmen von Kontrollen wurden außerdem ein 48-jähriger Fahrer in der Pablo-Picasso-Straße mit 1,58 Promille sowie ein 33-jähriger BMW-Fahrer in der Maßmannstraße alkoholisiert angetroffen.

In allen Fällen ordneten die eingesetzten Beamten Blutprobenentnahmen an, stellten Führerscheine sicher und leiteten die entsprechenden Ermittlungsverfahren ein.

Alkohol gehört seit Jahren zu den Hauptursachen schwerer Verkehrsunfälle. Zur Erhöhung der Sicherheit im Straßenverkehr führt die Polizei in Rostock sowie im gesamten Land Mecklenburg-Vorpommern deshalb täglich Verkehrskontrollen durch.

