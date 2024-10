Polizei Hagen

POL-HA: Fahndung nach Betrug - Wer kennt diese Personen?

Hagen (ots)

Mehrere Hagener erhielten im Juni dieses Jahres Anrufe von einem vermeintlichen Bankmitarbeiter. Um sich zu verifizieren sollten die Opfer ihre PIN bzw. ihre Bankdaten preisgeben, was sie letztendlich auch taten. Anschließend wurden von den Konten der Geschädigten unrechtmäßige Überweisungen in fünfstelliger Summe auf das Konto der bislang unbekannten Tatverdächtigen veranlasst. Die Gelder wurden noch am gleichen Tag an Geldautomaten und an der Spielbank Hohensyburg in bar verfügt bzw. abgeholt. Wer kann Angaben zu den abgebildeten Personen oder deren Aufenthaltsort geben? Hinweise werden unter 02331 986 2066 entgegengenommen.

Hier der Link zu den Fahndungsfotos:

https://polizei.nrw/fahndung/148324

