Polizei Hagen

POL-HA: Brand in Seniorenzentrum in Boele - 69-jähriger Bewohner lebensgefährlich verletzt

Hagen-Boele (ots)

Am Samstagmorgen (12.10.2024) um 09.25 Uhr ereignete sich ein Brand in einem Seniorenzentrum in der Buschstraße. Das Feuer war im Untergeschoss in einem Zimmer eines 69-jährigen Bewohners ausgebrochen. Durch das schnelle Eingreifen des Pflegepersonals konnte noch vor Eintreffen der Feuerwehr der Zimmerbrand gelöscht werden. Der 69-jährige Bewohner erlitt jedoch lebensgefährliche Brandverletzungen und musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen werden. Zwei Mitarbeiterinnen des Seniorenzentrums wurden mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung mit Rettungswagen in Hagener Krankenhäuser gebracht. Durch den Brand wurde der Fußboden und eine Tür im Zimmer des Bewohners beschädigt. Ein Gebäudeschaden entstand nicht. Weitere Personen kamen nicht zu Schaden. Erste Ermittlungen ergaben, dass der fahrlässige Umgang mit einer Zigarette für den Brand verantwortlich ist. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.(Ko)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell