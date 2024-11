Polizei Bochum

POL-BO: Verkehrsunfall zwischen Pkw und Straßenbahn

Bochum (ots)

Am 20. November, gegen 10.30 Uhr, kam es in Bochum auf dem Castroper Hellweg Höhe A43 zu einem Verkehrsunfall.

Ein 48-jähriger Autofahrer aus Georgien war mit seinem Auto auf dem Castroper Hellweg in Richtung A448 unterwegs. In Höhe der Hausnummer 113 wollte er wenden und seine Fahrt in Richtung Bochum-Gerthe fortsetzen.

Zeitgleich fuhr eine Straßenbahn von der Bochumer-Innenstadt in Richtung Gerthe.

Im Schienenbereich kam es zu einer Kollision zwischen Pkw und Straßenbahn. Der 48-Jährige wurde dabei leicht verletzt. Sein Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wurde auf 25.000 Euro geschätzt.

Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an.

Zeugen können sich beim Verkehrskommissariat unter der Rufnummer 0234 909-5206 melden.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell