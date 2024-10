Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Polizei sucht Zeugen

Kaarst (ots)

Am Mittwoch (30.10.), gegen 15:25 Uhr, verletzte sich eine 43-jährige Kaarsterin an der Maubisstraße in Kaarst schwer.

Nach ersten Ermittlungen setze sich die Dame auf Höhe eines dortigen Restaurants auf einen Fahrradbügel und stützte, nachdem sie aufstand.

Die Dame verletzte sich schwer.

Ob es sich um einen Verkehrsunfall oder einen medizinischen Notfall handelt, ist Teil der Ermittlungen.

Das Verkehrskommissariat 1 bittet Zeugen, welche das Sturzgeschehen beobachtet haben und insbesondere welche den Krankenwagen gerufen habe, sich bei der Polizei unter der 02131 3000 zu melden.

