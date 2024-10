Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Wohnungseinbrüche in Dormagen und Neuss

Bild-Infos

Download

Neuss / Dormagen (ots)

Am Mittwoch (30. 10.) sind in der Zeit von 16:20 Uhr bis 21:15 Uhr unbekannte Tatverdächtige in ein Haus an der Kirchstraße im Dormagener Stadtteil Gohr eingebrochen. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen gelangten die Einbrecher durch ein Fenster ins Innere des Einfamilienhauses, wo sie die Räume durchwühlten und Wertgegenstände erbeuteten.

Ebenfalls am Freitag kam es zwischen 12 Uhr und 21 Uhr zu einem weiteren Einbruch, diesmal an der Lindenstraße in Neuss-Rosellen. Vermutlich über ein Garagendach verschafften sich die Verdächtigen hier Zugang zu einem Fenster im ersten Obergeschoss des Einfamilienhauses, welches sie aufhebelten. Im Inneren wurden die Räume nach Beute durchsucht, wobei offenbar Schmuck entwendet wurde.

Das Kriminalkommissariat 14 hat in beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise auf Tat oder Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02131 3000 bei der Polizei zu melden.

Um ungewolltes Eindringen in Häuser und Wohnungen zu verhindern, berät die Polizei Eigentümer und Mieter kostenlos. Oft können schon einfache mechanische Sicherungen an Türen und Fenstern dazu beitragen, Einbrecher abzuschrecken. Wer erfahren möchte, wie er seine Wohnung effektiv schützen kann, kann einen Termin unter 02131 3000 vereinbaren.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell